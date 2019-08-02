Подписчики Плющенко пожалели его сына

Российский фигурист Евгений Плющенко показал своим подписчикам в социальной сети Instagram новое фото своего 6-летнего сына Александра.

Спортсмен часто публикует видео с выступлений ребенка и охотно рассказывает поклонникам о том, сколько времени и сил тратит маленький фигурист на подготовку к ним.

На этот раз Плющенко решил выложить в Сеть снимок, где он сам выступает в роли тренера и контролирует правильность выполнения сыном элемента «ласточка».

— Ты должен быть лучше, чем я, — подписал фигурист фото.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря: одни хвалили спортсмена за хорошее воспитание сына, а другие посчитали, что отец слишком требователен к ребенку.

«Он вам ничего не должен», — ответила на высказывание Плющенко подписчица.

«Печально, когда ты кому что-то должен», — отреагировала девушка.

«Когда спорт — жизнь! Молодец, так держать», — поддержала фигуриста поклонница.

«Дети всегда должны быть лучше, чем родители! Браво мальчику-трудяжке!» — похвалила звездного сына пользователь соцсети.

Известно, что спортсмен не впервые сталкивается с осуждением со стороны публики. Так, ранее подписчики обрушились на Плющенко шквалом претензий, обвинив его в хвастовстве.

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