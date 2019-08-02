Детский сад на 300 мест появится в поселке Птичное
Москомархитектура согласовала проект будущего детского сада, который сможет принять 300 малышей. Он появится в поселке Птичное, поселение Первомайское в ТиНАО.
— Появление современного здания разнообразит городскую среду поселка, добавит ему красок, — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Индивидуальный подход к проектированию социальных объектов уже стал приятной нормой, и каждый год уникальных зданий становится все больше. Только в этом году, как говорил мэр Сергей Собянин, в Москве откроются 12 школ и детских садов.
Детский сад в поселке Птичное построят на пересечении улиц Школьная и Центральная — напротив администрации поселка. Фасады нового трехэтажного здания облицуют панелями ярких цветов. Общая площадь детсада — более 4,5 тысячи квадратных метров. На каждом этаже сделают комнаты для разновозрастных детских групп.
Также для ребят оборудуют спортивный и музыкальный залы, кабинет психолога, комнаты для кружковых занятий и многое другое. Территорию вокруг детского сада благоустроят. Для каждой группы сделают игровую площадку.
Кстати, ремонтные работы проведут в корпусе №3 Российского экономического университета имени Георгия Плеханова. Их планируют завершить к 28 августа 2019 года.
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