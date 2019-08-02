Не заклеивайте камеру смартфона, это не поможет...

Специалисты «Роскачества» посоветовали пользователям заклеивать камеру и микрофон своего ноутбука и смартфона.

К тому же, на время приватной беседы лучше выключать свой смартфон. Дело в том, что, скачивая те или иные приложения, мы вместе с ними часто заполучаем и программы-шпионы.

— Оказавшись на компьютере или в смартфоне, они способны не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве, — рассказал руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Мы-то думали, что разговоры о том, что гаджеты шпионят за нами, — пугалки. Ну так — публику развлечь. Нет, все очень серьезно. Недавно, помню, выпивал с офицером нашей главной спецслужбы. Решили сфотографироваться. Смотрю, а у него на смартфоне камера черной изолентой заклеена. Зачем, спрашиваю? Он улыбнулся:

— Инструкция. У нас у всех так. И уже много лет. Поэтому и утечек нет. Потому что любой смартфон постоянно на тебя «стучит». И даже не понятно, кому именно. Но если серьезный человек захочет о тебе что-то узнать, то сможет через смартфон тебя и слушать, и видеть, и знать, где ты в любой момент времени находишься.

За вами действительно следят Фото: pixabay.com/

Почему все это происходит? Дело не в каком-то заговоре и «всевидящем оке» Старшего Брата. Старший Брат сейчас на всех один — деньги. Знать о твоих интересах важно, чтобы прокачивать через твой мозг контекстную рекламу. Я, например, уже много лет предметно интересуюсь недвижимостью. И устал закрывать на смартфоне и рабочем компьютере баннеры, предлагающие мне метры в жилых комплексах. Уже больше года я ничего не покупаю и не продаю, но реклама идет каждый день. И помногу.

Но спам — полбеды. Смартфоны дают возможность шпионить. Сейчас, завладев на несколько минут смартфоном человека, можно подсадить в него программу, которая позволит незаметно отслеживать все его перемещения, сделанные фото и видео, а также интернет-активность — на какие сайты заходит, как долго там находится и т.д. Про звонки и говорить нечего — программа «увидит» и их. Вот такая изнанка прогресса. Мы теперь как на ладони. Супруги и любовники могут следить друг за другом, начальство — знать буквально все о подчиненных, а государства и международные корпорации — все и обо всех нас.

Добро пожаловать в новый прекрасный мир! И я сильно сомневаюсь, что от него спасет кусочек черной изоленты.

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