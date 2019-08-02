Изображение амурского тигра появилось в центре столицы
На вентиляционной шахте неподалеку от станции метро «Тургеневская» в столице появились граффити с изображением амурского тигра. Оно было нанесено для привлечения внимания к проблеме сохранения этих животных, рассказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
— Мы разместили красочные граффити в дополнение к запуску тематического поезда «Полосатый экспресс», чтобы еще раз обратить внимание на проблему сохранения этих хищников. Ежедневно рисунок будут видеть более 23 тысячи пассажиров метро, — рассказала Юлия Темникова.
Согласно задумке авторов изображения, оно обыгрывает скрытный образ жизни животного. Тигра сложно заметить сразу, он прячет свой взгляд за деревьями, высаженными возле вентиляционной шахты, передает агентство ТАСС.
Амурский тигр является наиболее крупным и самым северным подвидом этого животного. Около 600 особей, составляющих 95 процентов популяции, обитают на территории России.
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