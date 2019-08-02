Патриарх пожертвовал миллион рублей в помощь пострадавшим от паводка в Приамурье
Один миллион рублей из личных сбережений в помощь пострадавшим от паводка на территории Приамурья отправил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Распределением выделенных средств займется епархальная комиссия.
Пресс-служба РПЦ передает, что деньги, пожертвованные Владыкой, пойдут на помощь в восстановлении подтопленных монастырей и приходам Благовещенска.
- Также средства распределят среди социально-незащищенных нуждающихся решением епархиальной комиссии, - сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.
Напомним, что режим чрезвычайной ситуации в Амурской области ввели 25 июля. В настоящее время на указанной территории подтоплено 39 населенных пунктов, в воде оказались 463 жилых дома, в которых проживают 990 человек. Спасательные службы эвакуировали из Амурской области две с половиной тысячи человек.
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