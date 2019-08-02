Экс-нападающий «Спартака» прокомментировал переход Адриано в «Палмейрас»
Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал продажу в «Палмейрас» нападающего Луиса Адриано.
Он отметил, что в настоящее время происходит развал команды.
— Они всю команду продали! Нет Мельгарехо, нет Фернандо, нет Глушакова, нет Комбарова. В «Спартаке» Адриано был одним из лучших. А то, что в последнее время играл невразумительно — так как можно было хорошо играть, когда всех распродали, — отметил он в комментарии argumenti.ru.
По мнению эксперта, восстановить команду будет непросто. С нынешним составом команда будет держаться в середине турнирной таблицы РПЛ.
Валерий Рейнгольд отмечает, что винить в развале команды следует не тренера Олега Кононова, а руководство клуба.
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