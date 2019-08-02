Рошаль попросил обязать устанавливать ограничители на окнах в квартирах с детьми
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к властям Российской Федерации.
Он призывает на законодательном уровне обязать устанавливать ограничители на окнах всех квартир, где проживают маленькие дети.
Также Рошаль рассказал о последствиях несоблюдения указанных мер предосторожности. Врач заявил, что за последние семь дней в НИИ, президентом которого он является, поступили пять детей после выпадения из окон.
— Смерть и инвалидность. Лоббирую не производителей, а детские жизни. За одну неделю только к нам пять, — передает слова Рошаля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Медпалаты.
Доктор отметил: никаких решений данной проблемы на законодательном уровне нет, несмотря на то, что внимание к ней в последнее время привлекалось неоднократно.
Рошаль просит ускорить этот процесс.
Добавим, что в своем заявлении он обратился к президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и не только.
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