Мухтар-юбиляр: 15 лет на службе государству

Знаменитый Мухтар, герой одного из самых популярных сериалов на НТВ, отмечает юбилей: он в эфире уже 15 лет. Сериал давно можно назвать телесагой о службе сотрудников московского ОВД и их верного служебно-розыскного пса Мухтара. А еще — теледолгожителем, ведь это правда: на отечественном ТВ мало какие герои выдержали 11 сезонов (и уже часть 12-го!).

Трилогия про Мухтара берет свое начало в 2004 году (страшно подумать как давно). 1 сезон — это было «Возвращение Мухтара», 2–10 — «Возвращение Мухтара — 2», а 11–12 сезоны называются «Мухтар. Новый след». И это, друзья, в сумме — 990 часов эфирного времени. Ну а вообще-то история фильма о Мухтаре еще старее! Поскольку студия «Мосфильм» выпустила картину «Ко мне, Мухтар!» в 1964 году. Там Мухтар «работал» с лейтенантом милиции Глазачевым, которого великолепно сыграл народный артист СССР Юрий Никулин. Именно этой картиной вдохновились авторы идеи сериала Юрий Беленький и Павел Корчагин, а главный герой сериала унаследовал «историческое» прозвище самой известной кинособаки СССР.

Служба Мухтара полна приключений, он сменил трех хозяев. Первым его хозяином был Артем Колосов, которого сыграл Александр Носик. В начале 3-го сезона Артем стал свидетелем убийства, попытался остановить преступника, но получил серьезное ранение и уехал на лечение в Германию. Его сменил на работе Максим Жаров, роль которого в разное время исполняли аж четыре актера — Александр Волков, Алексей Шутов, Павел Вишняков и Владимир Фекленко. В начале 12-го сезона Жаров бросил работу в Москве и уехал к любимой в тихий приморский городок, а Муха снова обрел друга — Ивана Давыдова, которого играет Артем Осипов.

Роль Мухтара тоже играли разные собаки. Представьте только, за 15 лет их было... 17! Это восточно-европейские овчарки Варгун и Дункан, немецкая овчарка Цейс, ее сыновья Зевс и Бест, Гай, Бакстер, Вакс, Якс, Прайм, Рекс, Виват, Граф, два Воина, Норис и Дукс. Сейчас Мухтара играет Дукс. За время съемок четырехлапые артисты съели 2 тонны мяса, а уроки им давали 8 профессиональных дрессировщиков.

Сериал получил немало заслуженных наград, над ним работали разные творческие группы. Съемки продолжаются и сейчас: Иван (Артем Осипов), Женя (Сергей Громов) и Катя (Светлана Брюханова) вместе с Мухтаром продолжают ловить бандитов. Ну а мы поздравляем сериал от души и ждем новых серий!