Сергей Собянин: В Москве появится уникальный горнолыжный кластер

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 августа осмотрел ход работ по развитию территории спортивного комплекса «Воробьевы горы».

Первый большой трамплин для прыжков на лыжах в Москве появился в 1953 году.

С тех прошло много лет, и он, конечно, уже вышел из строя. Последние годы трамплин был закрыт из-за предаварийного состоянии.

— Поэтому было принято решение его демонтировать и построить на этом месте новый, современный объект, который будет соответствовать международным нормам проведения соревнований, — рассказал руководитель компании «Московские спортивные технологии» Николай Диваков.

Уникальность этого трамплина в том, что у него будут две основные функции. Первая — спортивная: обслуживание соревнований, учебно-тренировочного процесса. Вторая — смотровая площадка, с которой можно будет обозревать весь город.

— Это будет самая высокая точка Воробьевых гор, — отметил он.

Интересно, что работать трамплин сможет круглый год за счет новых технологий.

По словам Дивакова, по склону будут пускать воду, и лыжники смогут скользить по нему как по льду.

— Летом лыжник едет по воде и прыгает на надувную подушку, — пояснил он.

Кстати, после реконструкции изменится и высота трамплина — он станет больше, чтобы можно было проводить международные состязания.

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин во время посещения строящегося объекта отметил, что канатную дорогу, открытую в прошлом году, посетили уже более 800 тысяч человек. По его словам, не только в «Лужниках» появятся новые объекты, но и здесь, на месте старого горнолыжного спуска.

— Прямо за нашей спиной разворачивается строительство двух новых трамплинов, которые будут соответствовать международным требованиям, — сказал глава города. — Также будут построены три горнолыжных склона, откроются спортивная школа и целый ряд других объектов.

Мэр столицы рассказал, что уже начато проектирование эскалатора от южного входа станции «Воробьевы горы» наверх.

— Это уникальный объект, который стоит более двух десятков лет, тоже будет восстановлен, добавил Сергей Собянин. — Он улучшит транспортную инфраструктуру этого замечательного места.

Отметим, что с его помощью можно будет выйти на улицу Косыгина и к Дворцу пионеров.

Глава города добавил, что в 2020–2021 году строящиеся объекты будут введены в эксплуатацию.

— Это будет уникальный горнолыжный кластер Москвы, — подчеркнул мэр.

Спортивный комплекс также будет включать в себя экстрим-парк, лыжные трассы с лыжной базой, двухуровневый судейский домик, роллердром (каток), веревочный парк, сервисный центр уличных видов спорта, санную трассу, бугельную канатную дорогу, здания спортивной школы с пунктом общественного питания, зиплайн (экстремальный аттракцион для скоростного спуска по стальному тросу — прим. «ВМ»), а также аллею спортивной славы и информационный центр.

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