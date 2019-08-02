Игорь Бутман призвал москвичей выражать протест в рамках закона

Москвичам необходимо высказывать свое мнение цивилизованно и в рамках закона, так как агрессивные формы выражения протеста ни к чему не приведут. Об этом заявил директор Государственного училища духового искусства, джазмен Игорь Бутман.

— Я против агрессивных выступлений и неконструктивной политики. Такие методы никогда не приводили ни к чему хорошему. Если посмотреть на нашу историю, можно увидеть, что такие агрессивные акции приносили только негативные последствия. Давайте научимся выражать протест цивилизованно, в рамках закона, — сказал Игорь Бутман.

Он подчеркнул, что у людей должна быть возможность высказывать свое мнение, но это лучше всего делать легальным путем. При этом, по словам джазмена, действия столичных властей в случае проведения несанкционированного митинга ничем не отличаются от практики урегулирования подобных ситуаций, применяемой во всем мире.

— Действия московских властей и правоохранительных органов в этой ситуации ничем не отличаются от мировых практик, во всех странах — от США до каких-то других государств. Всегда можно найти легальные способы выражения протеста. Были же и официальные митинги, которые собирали достаточно много людей, — подчеркнул Игорь Бутман, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, протестные акции вызваны тем, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах за подписи мертвецов, при этом они вместо того, чтобы обжаловать решения, решили устраивать подобные акции.

Оппозиции несколько раз предлагалось провести согласованный митинг, но ее представители отказывались от предложенных мест проведения. Таким образом, прошедшая 27 июля акция и запланированная на 3 августа являются незаконными. Полиция, согласно действующему законодательству, вправе применять в отношении нарушителей общественного порядка силу.

По итогам несогласованной акции возбуждено несколько уголовных дел об организации массовых беспорядков и о применении насилия в отношении представителей власти.

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