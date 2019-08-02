Эколог рассказал, грозит ли вымирание флоре и фауне в зоне сибирских пожаров

Площадь лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока составляет более 3 миллионов гектаров. На борьбу с огнем брошены силы МЧС, Минобороны, в том числе авиация, а также волонтеры.

«Вечерняя Москва» спросила руководителя противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григория Куксина, что грозит животным и растениям в зоне бедствия.

— Я бы не говорил о том, что идет речь об угрозе вымирания животных. Но у нас горят уже практически 4 миллиона гектаров лесов. Конечно, это уничтожает места обитания всего живого мира, что там есть. Речь идет и о копытных, и о пушном звере, это выравнивание мест обитания. К примеру, если лес давно не горел, то у него очень разнообразная и мозаичная фауна. А после пожара эти условия выравниваются, фактически отбрасывая формирование лесного сообщества к начальной стадии. Конечно, лес будет расти. Но будет расти с момента пожара примерно одинаково. Это большая беда и большой удар по всему животному и растительному миру в этих местах.

Куксин отметил, что сейчас местами начинаются дожди, которые помогают в борьбе с пожарами. Местами авиалесохрана применяет искусственное вызывание осадков.

— То есть там, где еще не сформировалась облачность и не идет дождь, можно ускорить этот процесс, расстреливая специальными патронами облака, вызывая осадки, — подчеркнул Куксин.

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