Как Познер сеет семена домашнего насилия...

Перед первым ударом и первой грубостью, которые рвут самооценку женщины в клочья, в ее голову засеивают мысль. Особенно страшно, когда это делает человек, которому доверяют миллионы, — Владимир Познер.

По статистике фонда «Общественное мнение», 80 процентов россиян считают, что домашнее насилие не может быть оправдано. Если вы думаете, что дело сестер Хачатурян или резонансные дела последнего года повлияли на рост общественного самосознания, вы ошибаетесь. С 2016 года число россиян, жестко критикующих домашние побои, увеличилось всего на три процента.

После декриминализации статьи за побои в 2017 году число женщин, пострадавших из-за домашнего насилия, возросло. Согласитесь, это цинично и лицемерно — выступать против жестокости и тут же пополнять статистику случаев в качестве жертвы или агрессора. Еще до первого избиения или проглоченного женщиной хамства она должна принять внушенную извне позицию о своей ущербности, которая противопоставляется гению и мощи агрессора. Обратная сторона ущербности — внушение комплекса спасительницы. Эти внушения могут насаждаться родителями, партнером или СМИ. В частности, похожее на оправдание абьюза заявление сделал недавно Владимир Познер.

Журналист, которому, согласно опросу «Левада-центра», доверяют 6 процентов телезрителей, заявил, что между работой и семьей сложно сохранить баланс. «Единственный способ каким-то образом разрешить проблему — этот способ зависит от женщин. Потому что мужчины привыкли жить определенным образом, и чтобы они стали жить по-другому, надо, чтобы женщины этого потребовали. И они это требуют все больше и больше, но это сложно».

Вот так просто. Требуйте изменений, будьте не согласны, но помните: только от вас зависит баланс семейного благополучия и профессионального успеха в паре. Вешать такую ответственность на женщину, как мне кажется, крайне недальновидно. Всех в прокрустово ложе не уложишь.

Почему жены часто недовольны мужьями? В них вопит инстинкт, требующий обеспечить лучшую жизнь своему потомству, поэтому им мало денег, развития, имущества и прочего, что будет передано детям. Инстинкт-то внутри трезвонит, а оформить его в удобоваримую оболочку и донести свою позицию она не может. Плюс за годы совместной жизни копятся обиды, разочарования, недовольство. Рано или поздно конфликт входит в активную стадию, где оскорбления и обвинения превращаются в удары.

Познер повесил ответственность за баланс карьеры и быта на женщину Фото: https://www.instagram.com/p/BqNVluwFYcc/

У нас «не выносят сор из избы», потому что это якобы стыдно и позорно в первую очередь для жертвы. Женщина молчит не потому, что ее могут избить, а потому, что ей стыдно. Она выбрала не того мужчину, возможно, они пережили кризис, выйдя из него недостойно, с «осадочком». Чувство стыда и беспомощности ей могли привить тираны-родители, вариантов, откуда растут проблемы, масса. Речь не идет о замученных женщинах, круглосуточно дрожащих в ожидании окрика и удара, но по своей внутренней сути они жертвы. Вы ежедневно видите их в метро, на работе, в магазине. Женщин, которые хоть раз в жизни испытывали физическое насилие, очень много. Пережив массированную психологическую атаку, не выстроив своих личных границ, не умеющая следить за языком женщина рано или поздно будет бита.

Проблема в том, что они не могут четко и честно идентифицировать рамки, за которые партнер не должен переступать. Их обиду одинаково хорошо заглушит извинение в виде кольца, ужина или вымытой посуды, тогда как надо после первого же раза вставать и уходить. Но нашей женщине часто и уходить-то некуда. Финансовой самостоятельности, уверенности недостаточно, а жалости, страхов и комплексов в избытке. Она пытается лечить нарыв, забыв вытащить занозу, и удивляется, почему рана продолжает болеть.

Одно хорошо: телевизор смотрят все меньше, многие мои знакомые до 25 лет сегодня выступают за равноправие в отношениях. Может быть, тот, кого сегодня не тащат на аркане в ЗАГС, не будет давить пивным пузом диван в отместку за якобы потерянные годы? Из формулы любви надо вычеркивать лицемерие, тогда и жертв меньше будет.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»