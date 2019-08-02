Часть конструкций обвалилась на пешеходном мосту в Киеве
Несколько железобетонных конструкций обвалились на пешеходном парковом мосту в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе «Киевавтодора».
Падение конструкций произошло на опоре № 3.
— Идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведению глубокого специального обследования, — указано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что мост находится под наблюдением специалистов и безопасен для пешеходов. Пешеходный мост соединяет центральную часть города с парковой зоной и пляжами Труханова острова, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что пострадал другой пешеходный мост в Киеве, именуемый в Сети «мостом Кличко». На данном участке треснуло боковое стекло на перилах.
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