Без лоха и жизнь плоха

В центре Москвы гуляют монстры. Ну, такие огромные ростовые куклы. Как правило, узнаваемые герои мультфильмов — только чудовищных размеров.

Увидят ребенка и давай ему махать шерстистой лапой, раскрывать объятия. А дети что, они не циничные еще, доверчивые. Пятачок хочет обнять — как же пройти мимо? Дай пять! А потом так: «Эй, мамуля, фотографируй!»

Ты на телефон: щелк, щелк! Ребенок-то ведь рад.

Ну и потом пошли прочь, умиленные.

А тут тебя настигают этот огромный Пятачок или конь Юлий из «Алеши Поповича». Последний, кстати, «пасется» на Арбате в обществе серого осла.

— Э, мать, а денег-то давай! Фото не бесплатное!

— Подожди, любезный, но ведь нигде не было указано про цену. Я думала — бесплатно.

— Бесплатно ничего не бывает! Деньги давай, да?

И вот стоишь посреди Арбата, вокруг люди (все таращатся), рядом ребенок готов уже заплакать.

Вот тебе и добрый конь Юлий. Вот тебе и поросенок Пятачок.

Дообнимались.

Может быть, хватит обманывать туристов? Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

А дальше вот как. Об этом в Сети пишет Марина из Ясенево: «Ну, ладно. Думала дать 100 рублей, а у меня как назло тысяча».

— Мы сдачу дадим!

Вынула 1000. Давайте, говорю, 900. Дают 100 сдачу.

— Неее! Я вам 100 даю, а вы мне 900!

— С чего это? Одно фото стоит 300! Вы сделали три минимум! 900 с вас!

Ну, тут я выхватила свою тысячу, обругала их и ушла! Удалю сейчас ваши фотки, не волнуйтесь! Они мне задаром не нужны!

Ушли. Они нам вслед еще ругались!

Чуть дальше тоже мамочка одна спорила с другими уже:

— Деньги? Какие деньги? Вы не сказали ничего...

Что сказать? Без лоха жизнь плоха. Или, может, «люди тоже так работают». Невелика радость целый день скакать конем Юлием по Арбату в жаркой шерсти!

Более того — в Барселоне, Париже, Риме тоже есть самые разные фигуры для того, чтобы туристам было с кем сфотографироваться. «Живые» скульптуры, клоуны, зверушки. За фото турист бросает деньги — обязательно в зоне видимости стоит коробочка с монетами. Но нам все это очень напоминает обыкновенное вымогательство. Как в Египте, где тебя «бесплатно» сажают на верблюда, чтобы потом позволить слезть на землю за скромную мзду в пятьдесят американских рублей.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»