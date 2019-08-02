Шведский эксперт объяснила, чем полезны лесные пожары
Швеция добилась «слишком большого успеха» в ликвидации лесных пожаров. Об этом рассказала сообщила эксперт Шведского сельскохозяйственного института Анна-Лена Аксельссон.
Специалист объяснила, что пожары необходимы природе. Они важны для возобновления леса и сохранения биоразнообразия.
По ее словам, полное отсутствие лесных пожаров наносит вред окружающей среде. В некоторых заповедниках специально организуют контролируемое возгорание, чтобы обеспечить среду обитания насекомым и животным.
Анна-Лена Аксельссон объяснила, что в ликвидации пожаров заинтересована лесная промышленность. Возгорания в первую очередь наносят экономический ущерб. Лесная промышленность заинтересована в максимальном сохранении ресурсов, передает РИА Новости.
Напомним, что в России более 600 населенных пунктов остаются в зонах задымления в Сибири и на Дальнем Востоке. Минобороны и МЧС РФ принимают необходимые меры для ликвидации пожаров.
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