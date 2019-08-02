Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам во время войны

Владелец крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олег Зубков прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. Мужчина испытывает безысходность и презрение из-за бездействий чиновников.

По его словам, миллионы россиян страдают из-за лесных пожаров. Стихийное распространение огня привело к уничтожению национального достояния страны.

— Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую отечественную войну?! Нужно было тогда в 1941-м все отдать немцам, — написал Олег Зубков на своей странице Facebook.

Он добавил, что в этом случае пожары в Сибири не возникли.

Это заявление вызвало негодование у пользователей социальных сетей:

«Насчет немцев — вас и многих просто бы не было. Сгорели б в другом огне», «Отдали бы все немцам в 41-м и ездили бы сейчас на BMW в качестве обивки сидений», — написали они.

Напомним, что по поручению президента России Владимира Путина Минобороны РФ создало авиационную группировку для оказания помощи при ликвидации возгораний в Сибири. Площадь пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока составляет более трех миллионов гектаров.

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