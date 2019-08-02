Москвичи победили на Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности»
В Москве состоялся финал XV Всероссийских соревнований «Школа безопасности». Они начались 26 июля.
Мероприятие было организовано на базе учебно-тренировочного полигона пожарных и спасателей «Апаринки» и спортивно-досугового центра «Красная Пахра».
Так, свыше четырех тысяч детей по всей стране на протяжении трех месяцев боролись за право принять участие в финале.
К финишу дошли 18 команд — победителей межрегиональных соревнований «Школа безопасности», в том числе из Москвы.
В финале принимали участие 180 подростков.
Ребята должны были продемонстрировать свои навыки и умения в ориентировании на местности, оказании первой помощи, а также работе с пожарно-спасательным оборудованием.
Москву на соревнованиях представляли две команды по десять человек. Марафон закончился победой команды столицы в старшей и младшей группах.
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