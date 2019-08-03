Фестиваль «День Индии» пройдет в столичном парке «Сокольники»
Фестиваль «День Индии» пройдет в московском парке «Сокольники» с 9 по 11 августа 2019 года. Его проведет Индийский культурно-национальный центр «Сита».
Посетители смогут попасть на кинопоказы, выступления вокальных и хореографических коллективов, а также попробовать индийские блюда на дегустации и поучаствовать в мастер-классах по йоге, рисованию хной и индийским танцам. Будут работать интерактивные площадки и тематические фотозоны, сообщается на сайте Министерства культуры России.
— Кто-то только сейчас увидит нашу культуру, а кто-то ностальгически вспомнит о ней по любимым индийским фильмам. Приобщаясь к культурно-нравственным ценностям, наши гости не только видят, но и понимают, чувствуют, что мы — такие же, что наши страны много лет дружат и сотрудничают неслучайно, — отметил президент Индийского национального культурного центра «Сита» Сэмми Котвани.
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