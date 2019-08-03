Отец ребенка Виктории Лопыревой Игорь Булатов будет судиться с бывшей женой
Бизнесмен Игорь Булатов решил через суд добиваться встреч с сыном Самвелом и дочкой Амелией от брака с Татевик Карапетян, от которой он ушел к Виктории Лопыревой.
Напомним, Татевик Карапетян, дочь президента компании «Ташир», миллиардера Самвела Карапетяна, узнала о романе супруга с моделью в январе 2019 года. Тогда СМИ опубликовали снимки с Лопыревой и Булатовым, отдыхающими на пляже в Майами. Причем модель уже была беременна. Когда всплыла правда о романе Лопыревой и Булатова, то возлюбленный модели лишился своей должности вице-президента компании «Ташир» и своего пакета акций. Его супруга перестала с ним общаться и видеться. Булатов два раза пытался встретиться с детьми, но этого до сих пор не произошло. Как стало известно, семья Карапетян не хочет подпускать отца к детям, сообщает издание «7дней».
В феврале Виктория Лопырева родила сына Марка Лионеля. До сих пор пара не зарегистрировала отношения. По словам модели, для нее официальный брак не является важным в отношениям между мужчиной и женщиной.
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