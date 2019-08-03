Полицейские задержали мужчину по подозрению в разбое на востоке Москвы
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении в районе Измайлово.
В отдел полиции сообщили о разбойном нападении. Полицейские установили, что около одного из продовольственных магазинов на Измайловской площади четверо неизвестных мужчин напали на молодого человека. Они потребовали от потерпевшего деньги и ценные вещи, угрожая ему предметом, похожим на нож. Молодой человек отдал им смартфон.
Сотрудники полиции вскоре задержали одного из подозреваемых на улице Верхняя Первомайская. Им оказался 21-летний приезжий.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемого заключили под стражу.
В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, которые направлены на установление и задержание всех соучастников преступления, сообщили на сайте Главного управления МВД России по Москве.
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