Телеведущая Лариса Вербицкая опубликовала фото 30-летней давности
Российская телеведущая Лариса Вербицкая, которой в этом году исполнится 60 лет, опубликовала на своей странице в соцсети черно-белое фото 30-летней давности.
— Редкая фотография! «Веселые Нотки» 1987 год. Прообраз программы «Голос. Дети» на Первом канале. Артисты выросли. Может быть кто-то узнает себя на фото, расскажет, как сложилась судьба? — написала теледива в Instagram.
По снимку видно, что Лариса Вербицкая почти не изменилась. Поклонники восхитились прекрасной формой звезды.
Недавно она раскрыла один из секретов свой молодости и хорошей фигуры. Телеведущая рассказала, что никогда не ест сладкого, мучного и жирного. Из круп она употребляет только гречку или овсянку утром. В ее рационе нет макарон. А самое главное, по словам телеведущей, есть 5-6 раз в день маленькими порциями по 120-150 грамм за один раз, пить воду и травяные чаи.
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