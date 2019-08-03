Москвичи смогут записаться к конкретному врачу на портале мэра

Виджет «Запись к врачу» обновили в личном кабинете на портале мэра Москвы. Теперь с его помощью можно просматривать медицинские рецепты и направления и записаться на прием к конкретному доктору. Об этом в субботу, 3 августа, сообщается на официальном сайте главы столицы.
Чтобы добавить какого-либо врача в «Избранное», нужно нажать на кнопку «Запись на прием к врачу» в каталоге сервисов. Кнопка «В избранное» появится после записи на прием.
Кроме того, в личном кабинете будут отражены медицинские рецепты на лекарства и направления к другим докторам, которые получит пациент.
— Выводиться на экран будут только те рецепты, которые были выписаны уже после настройки виджета. Пользоваться городскими услугами теперь еще удобнее и быстрее, — сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.
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