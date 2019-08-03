Построил дом — не забудь про парк!

Удивительное дело: частники стали строить в Москве парки. На месте бывшего завода «Серп и Молот» открылась первая очередь парка «Зеленая река». Там больше 180 деревьев, причем высоких, и 13 цветников, созданных из шести тысяч растений. В парке построили детскую площадку с батутами, качелями-«гнездами» и местами для развивающих игр. Есть в «Зеленой реке» и живописный мост.

Феномен тем удивительнее, что до последнего времени тенденция была обратной. Город строит новый или реконструирует старый парк. А потом рядом с ним выставляет на продажу участки. И они, надо сказать, моментально расходятся: строиться в мегаполисе рядом с зеленой зоной выгодно — быстро квартиры продашь.

Типичный пример — парк вдоль Яузы в районе метро «Ботанический сад». Власти сделали настоящую «конфетку», а потом продали ближайшие участки под элитные дома. Сейчас там все застроено. И все бы здорово, но…

Очевидно же, что застройщики совершенно бесплатно получают очень приличную выгоду: готовую рекреационную инфраструктуру. Причем прямо под окнами. Совершенно ясно, что наиболее частыми посетителями городского парка станут жители новостроек. Им просто ближе всех идти.

Так почему бы, спрашивается, не обязать застройщика построить парк на свои средства? Ведь он же продает не только квадратные метры, но и обустроенную городскую среду?

Надо отдать должное, некоторые девелоперы сами доходят до этой мысли. Причем случаи бывают анекдотичные. Помню один жилой комплекс на севере столицы. «Воткнули» в месте великолепном. С одной стороны кладбище, с другой — промзона, с третьей — и вовсе тюрьма, СИЗО-5. Хм… А продавать квартиры как-то надо! И застройщик за свой счет сделал парк вдоль протекающей рядом речки. Такую вполне себе уютную набережную с местами для пикников и даже мини-зоопарком. Плитка, правда, в парке под ногами «гуляет», да и вид на тюрьму никуда не исчез, но река и набережная для прогулок, согласитесь, жителям очень импонируют.

Совершенно ясно, что наиболее частыми посетителями городского парка станут жители новостроек Фото: Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru)

В Москве в этом году за счет средств города планируют обустроить 159 парков, скверов и пешеходных зон. Даже для огромной Москвы это немало. Теперь бы вот еще застройщиков привлечь к благородному делу благоустройства! Ведь на то, что они сейчас «лепят», бывает просто страшно смотреть. Дома в 30 этажей — без балконов, покрашенные в шахматную клетку — это же, друзья мои, тихий ужас. Так, может, наших любезных девелоперов, продающих квадратные метры миллионами, а ворочающих десятками миллиардов, обязать еще и пространство облагородить? А то ведь странно получается. Тушинское аэрополе, например, активно застраивают откровенной жутью, а обещанной набережной вдоль Москвы-реки как не было, так и нет. Где набережная, застройщики?

Куда жителям можно пойти прогуляться, чтобы не видеть ваших чудо-творений? Или вы ждете, что город будет архитектурную среду исправлять? За наш, налогоплательщиков, счет? Лично я как налогоплательщик не согласен. Исправляйте сами. Признайтесь, вы же на продаже квартир хорошо заработали? Так делитесь.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»