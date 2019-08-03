Каждая пятая семья готова взять кредит для увеличения площади жилья по реновации

Каждая пятая столичная семья готова оформить ипотеку, чтобы докупить жилую площадь по программе реновации. Об этом в субботу, 3 августа, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

— По состоянию на начало августа Московский фонд реновации уже оформил 333 договора из 379 поступивших. При этом превалирующее большинство желающих переселиться в жилье с большим количеством комнат намерены использовать собственные средства, а каждая пятая семья планирует воспользоваться ипотечными кредитами, — сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, уже 52 договора заключены с банками. При этом для улучшения жилищных условий можно использовать государственные жилищные сертификаты и жилищные субсидии, а также материнский капитал. Важную роль играет размер общей площади, которую можно докупить, — она не должна превышать 100 квадратных метров.

Как уточнил Сергей Левкин, в новостройках стоимость жилья примерно на 30 процентов выше, чем в расселяемых домах.

— Это значит, что капитализация новых квартир по сравнению со старыми выше, а в случае докупки комнат с гарантированной скидкой 10 процентов житель получает неплохой актив, который можно в дальнейшем продать по большей цене или разменять, — добавил глава ведомства.

Если кто-то из горожан, переехавших в равнозначное жилье, решит докупить дополнительные площади, эта услуга доступна в течение двух лет со дня регистрации права собственности на новую квартиру.

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