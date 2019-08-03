Новая детская поликлиника появится в Марфине осенью этого года

Детскую поликлинику на 320 посещений в смену введут в эскплуатацию в столичном районе Марфино этой осенью. Об этом в субботу, 3 августа, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.
— На данный момент выполнены все строительно-монтажные, отделочные и фасадные работы, завершается монтаж оборудования и благоустройство прилегающей территории, — сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
В здании общей площадью 8370 квадратных метров появится отделение для детей грудного возраста, блок кабинетов функциональной диагностики, педиатрическое отделение, дневной стационар и хирургический блок. Также в поликлинике обустроят молочно-раздаточный пункт, отделение реабилитации с залом ЛФК, отделение здорового ребенка, клинико-диагностическую лабораторию, а также служебно-бытовые и хозяйственные помещения.
Поликлинику оснастят современным диагностическим оборудованием. Для маломобильных групп населения оборудуют пандусы и лифты.
— Столичные поликлиники по поручению мэра Москвы Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи, — добавил Бочкарев.
По его словам, за счет средств столичной адресной инвестиционной программы всего в этом году Департамент строительства планирует ввести в эксплуатацию четырех новых поликлиники, передает агентство «Москва».
Новая поликлиника появится на улице Академика Комарова, владение 1–3.
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