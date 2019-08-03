Москвичей пригласили на бесплатный концерт и шоу дронов
В Москве продолжается праздничная программа, которая посвящена юбилею Главной выставки страны.
На этих выходных москвичей и гостей столицы ждет выступление известных артистов: Uma2rman, Manizha, Муси Тотибадзе, Alekseev и других музыкальных коллективов.
Также пройдет танцевальный флешмоб, красочный морской парад и гастрономический фестиваль.
Главное событие торжественной программы — это шоу квадракоптеров. Вечером в субботу над музейным комплексом запустят 500 дронов со светодиодными элементами, которые образуют огромные фигуры, символы и надписи на высоте до 300 метров. Шоу начнется в 21:30.
По информации оргкомитета «Московские сезоны», запланировано 13 концертов. 3 августа на главной сцене у фонтана «Дружбы народов» выступят оркестры: в 15:00 - симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», в 20:30 —духовой оркестр МОСБРАС.
В воскресенье коллектив Ska-Jazz будет выступать для посетителей с 15:00. В 19:30 состоится выступление группы IOWA.
3 и 4 августа, с 21:00 до полуночи, посетители могут наслаждаться видеопроекционным шоу на арке Главного входа.
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