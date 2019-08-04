Рита Дакота объяснила, что такое «здоровая любовь»
Российская певица Рита Дакота поделилась на странице в соцсети с подписчиками своими мыслями о «здоровой любви». Она опубликовала пост, в котором порассуждала на тему отношений между мужчиной и женщиной.
— Страсть, влюбленность, вдохновение, порыв, адреналинчик, снос бошки, что угодно, сто вариантов названий, но, умоляю, не любовь. А осознанно не идти в этот болезненный опыт — это лучший скилл, который я приобрела к 29 годам. Отношения с человеком (если они здоровые) не могут основываться лишь на зашкаливающих эмоциях, а истинная любовь не может заключать в себе никакой боли. Это мое глубочайшее убеждение, в котором мне комфортно жить, — написала артистка в Instagram.
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Рита Дакота отметила, что в здоровых отношениях должны быть на первом месте чистота и честность.
Поклонники певицы поддержали ее, написав, что артистка права.
Напомним, Рита Дакота была замужем за Владом Соколовским, у них родилась дочь. Однако пара развелась из-за постоянных измен супруга.
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