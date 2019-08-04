Житель Германии заявил, что небо поменяло цвет из-за пожаров в Сибири
Житель Саксонии сфотографировал закаты в Германии оранжевых, красных и фиолетовых цветов. Он считает, что причиной таких изменений стали лесные пожары в Сибири и на территории Аляски.
Мужчина заявил, что зола и дым, поднявшиеся в атмосферу, распространились по всему Северному полушарию.
Чтобы установить причины этого явления, фото передали специалистам из Space Weather Forecast. Один из ученых отметил, что данные конструкции похожи на стратосферные, но отсутствует информация, подтверждающая, что дым от лесных пожаров достиг внушительной высоты. Он добавил, что в этом случае нельзя исключать пары вулканов, которые находятся в действии, сообщается на сайте Space weather forecast.
С 23 по 30 июля в НАСА зарегистрировали 262 067 источников пожаров в России. На 30 июля площадь пожаров в России составила 2,7 миллиона гектаров.
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