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Общество

Притяжение луны: почему спутник Земли так привлекает человека

Екатерина Головина
• 07:32 • 4 августа 2019
Луна не так холодна и отстраненна, как кажется, и при должных усилиях вполне может стать «пристройкой» к нашему общему дому. Надо лишь договориться с соседями
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Луна не так холодна и отстраненна, как кажется, и при должных усилиях вполне может стать «пристройкой» к нашему общему дому. Надо лишь договориться с соседями
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Она вызывает не только приливы и отливы в морях и океанах, но и серьезные брожения в умах землян и планы по захвату ничейных космических территорий.

Вся прошлая неделя пестрела «лунными» новостями — начиная с индийского лунохода, отправившегося бороздить просторы ночного светила, и заканчивая сообщениями о том, что на Луне пришельцы скрывают свою алмазную (!) базу. Также в лентах засветились: корыстная родня Нила Армстронга, слупившая с лечившей его больницы 6 миллионов; наш вездесущий робот «Федор», которого (может быть) отправят в облет Луны; очередной эксперимент с изоляцией в ИМБП РАН (спустя 4 месяца сидельцам, «слетавшим на Луну», дали-таки свободу); китайские планы по созданию там станции; американские планы по повторению высадки астронавтов; наши намерения побурить на темной стороне и еще масса других новостей разной степени достоверности. Ничего не попишешь: миссии «Аполлон-11», прилунившей когда-то землян в Море Спокойствия, исполнилось полвека.

Имитация забега

Казалось бы, полвека — огромный срок для технологий. За это время человечество придумало смартфон (которому тогдашние ЭВМ и в подметки не годились), распечатало на принтере человеческие кусочки, упихнуло всего Толстого в жалкие 4 гигабайта, взвесило бозон Хиггса… А на Луне так толком и не потопталось. Более того, все эти годы не умолкают голоса по поводу никчемности тогдашней высадки: угрохать уйму денег ради пафоса и четырех центнеров камней — ну не глупость ли?

— Не глупость, — уверен историк науки Сергей Александров. — Конечно, первая и главная задача была чисто политической — догнать и перегнать СССР. Но и научная ценность этих полетов колоссальная. Наши луноходы добыли в общей сложности чуть больше 300 граммов лунного грунта, американцы везли уже по-крупному... И важен был не только этот грунт — в конце концов, это можно поручить и автоматике. На самом деле никакая видеокамера не даст той информации о породах, которую даст глаз человека. К сожалению, там был только один квалифицированный геолог, но даже этого хватило, чтобы капитально изменить наши представления о Луне. Колоссальное значение имел сам факт того, что человек шагнул на другое небесное тело. И не только в моральном плане. Этот опыт дал каскадный эффект «открытия глаз» в самых разных науках, начиная с биологии и медицины и заканчивая организацией труда, управлением собственными проектами, что тоже, собственно, наука. Наконец, мы узнали, как человек может жить вне магнитосферы Земли. Да, солнечная радиация, да, облучение, которого, по-видимому, они хватанули больше, чем официально объявлялось, но тем не менее именно тогда стало ясно, что ни полет на Луну, ни полет на Марс для здорового человека не страшны.

Но если было сделано столько открытий чудных, почему все застопорилось, не успев и начаться?

— В 1961 году, когда в Америке было принято решение о начале лунного проекта, единственной (подчеркну — единственной) мотивацией было доказать, что технологии США не уступают нашим, — говорит Андрей Ионов, член-корреспондент Российской академии космонавтики. — Уж очень болезненно воспринимали они успехи СССР. И как только задача была решена, то есть ушла мотивация миллиардных трат, обе страны свернули свои лунные программы. Наука никогда не была тут главной. Да, есть ученые, которые ведут свои исследования, да, государство выделяет на это деньги. Но это совсем не те суммы, которых требуют программы лунной экспансии. Когда американцы реализовывали свой проект, затраты на космос съедали до 4 процентов бюджета, а сейчас — 0,2. Потому что слишком дорогое удовольствие.

С тем, что удовольствие дорогое, соглашается и историк науки, но вот слово «слишком» вызывает у него сомнения:

— У нас до сих пор все громко голосят по поводу того, что многоразовый «Буран» — это были бешеные деньги, уходившие в никуда. Но вот вам цифра из тогдашних отчетов: расходы на программу «Энергия» — «Буран» в год не превышали 10 процентов от расходов Министерства общего машиностроения. Причем одновременно это самое министерство ставило на вооружение три новые межконтинентальные ракеты нового поколения, делало станцию «Мир», которая тоже не бесплатная, параллельно шла серия прикладных спутников и т.д. и т.п. Получается, что если начать считать, все оказывается не таким уж и дорогим. И второй момент — уже из жизни сегодняшней. Как показали недавние уголовные дела, по которым уже прошли аресты, объем откатов в Роскосмосе — до 75 процентов и выше. Так что, если не воровать, сразу выяснится, что деньги-то есть...

Однако, несмотря на чьи-то загребущие руки у нас и спрятанные за спину — у США, обе страны все-таки периодически заговаривают о новом покорении Луны. Мы — чуть тише, с бесконечными «возможно», «вероятно» и «предположительно», американцы — уже вполне уверенно. Так, в марте вице-президент Майкл Пенс с подачи Дональда Трампа объявил: до 2024 года США высадят на Луну астронавтов и «оставят их там на некоторое время», потратив на это «любые необходимые средства». В мае НАСА официально объявило о старте программы «Артемида» (мифологическая сестра Аполлона). Проект осуществят в два этапа: сначала орбитальный облет Луны, высадка на поверхность астронавтов (в экипаже обязательно будет женщина) и начало строительства окололунной станции Gateway, ну а потом, говорят, примутся и за обустройство планеты. Причем на прошлой неделе Пенс еще раз подтвердил, что Белый дом ни за что не отступится от этой идеи.

Но даже такие весомые заявления не убеждают Андрея Ионова в их осуществлении:

— Разовая высадка на Луну возможна. Это было бы прекрасным подтверждением того, что Трамп «сделал Америку снова великой». А вот с более основательными проектами возникают вопросы. На следующий год у НАСА есть 21 миллиард долларов — 0,4 процента госбюджета. Миссия «Аполлонов», как мы помним, стоила гораздо дороже. Так что, если США всерьез планируют лунную экспансию, им уже сейчас надо увеличивать эти суммы в десятки раз. Руководство НАСА можно понять — только слабоумный откажется от дармового финансирования. Пенс, возглавляющий Совет по космосу США, тоже лицо заинтересованное. Стоит ли удивляться, что в качестве обоснования периодически озвучиваются идеи о том, что Россия и Китай вот-вот начнут лунную гонку, и тот, кто не присоединится, окажется не у дел. Ведь нужны хоть какие-то аргументы перед палатой представителей, распределяющей бюджет. Но Китай никуда не бежит: все эти их луноходы — всего лишь отработка технологий и изучение Луны, которое, в отличие от освоения, не требует колоссальных затрат. С нами тоже все ясно... Понимаете, когда государство во что-то вкладывается, оно должно четко понимать, что оно с этого получит. Необязательно в виде денег — в виде обороноспособности, повышения безопасности, новых технологий, нового качества жизни и т.д. Поэтому я очень сомневаюсь, что в ближайшее время мы увидим реализацию полноценной национальной лунной программы — что в Китае, что в России, что в Америке.

Никакой романтики

Проблема еще и в том, что мотивов для экспансии по-прежнему нет: — Америки 60-х, не говоря уж об Америке Джека Лондона, больше нет, она уничтожена, — считает Сергей Александров. — Их место заняла Америка голливудских персонажей неопределенного пола, которым вся эта романтика звездных дорог до лампочки. Остальной мир тоже недалеко ушел. Нынешнему человеку проще глянуть интернет-трансляцию с веб-камеры, чем самому куда-то съездить и посмотреть живьем, пережив приключения по пути. И это на самом деле — самое страшное. Есть и чисто практические вещи. В 60-е можно было легко набрать специалистов на создание сложной технической системы, призванной решить одну глобальную задачу. Они, что называется, ее вылизывали, обслуживали руками, знали каждый винтик. Сейчас ни там, ни здесь набрать людей нужной квалификации не получается — нет мотивации, вырождается образование, еще масса всяких причин. Причем в США с этим еще хуже, чем у нас. Там профессора по естественно-научным и техническим дисциплинам рыдают горькими слезами, потому что среди студентов — сплошь китайцы и индусы. Они, конечно, тоже не дураки, но большой вопрос, на кого станут работать потом...

Какой выход? Искать приземленные мотивы, считает эксперт. Но как их найдешь, если братьев по разуму на Луне не обнаружили, а привезенный грунт оказался унылым, как цемент, — ни тебе золота, ни драгоценных каменьев...

— Насчет каменьев я бы с выводами не торопился, — возражает Александров. — Площадь осмотренной на сегодня лунной поверхности — от силы 10 квадратных километров. Сплошная съемка спектрометрами (которую, к слову, никто не делал) тоже не даст представлений о том, что под поверхностью. Так что не все потеряно. Несколько лет назад все загорелись возить с Луны гелий-3. Потом остыли, вспомнив, что термоядерных электростанций под него еще нет, а если и будут (вроде все к тому идет), проще «кидать в топку» изотоп бора, которого на Земле завались. Но зато для термоядерных двигателей, которые позволят очень быстро перемещаться по всей Солнечной системе, гелий-3 — самое то. И тут Луна уже выступает как прекрасная промежуточная станция для дальних полетов. Тем более, что на ней в больших количествах есть кислород, кремний, железо, алюминий, чуть меньше титана... Можно организовать там производства. Причем бешеных денег это не будет стоить, если вывезти на планету лишь часть оборудования, а остальное делать уже там из местного сырья. Не стоит забывать и про экологию. Можно отправить вредные производства в страны третьего мира, но ветрам и течениям границы не указ. И если посчитать экологические ущербы без обычных хитростей и натяжек, сразу выяснится, что превратить Луну в дополнительный седьмой континент — существенно дешевле.

Но как его обустраивать, если руки, как выяснилось выше, у многих покривели? Кооперироваться — больше никак. Уж по всей Земле-то на общий проект специалистов наскребем.

— Человечество сейчас находится в определенном цивилизационном тупике, куда его завела идеология сверхпотребления, — считает Андрей Ионов. — И из него надо выбираться. Иначе человечеству не выжить. Люди так устроены, что нам надо все время куда-то двигаться, осваивать новые территории. Но эту планету мы уже освоили, значит, пора на другие. Так что проекты космической экспансии необходимы, вот только единственная форма их реализации — международная. Лишь так появляются обоснования, возможности для развития, сокращаются затраты... Известно, что в экономике или военной сфере договориться гораздо сложнее, чем в области космоса (вспомните программу «Союз» — «Аполлон»). Так, может, с него и надо начинать?

КИНОКЛАССИКА ЛУННЫХ ВОЯЖЕЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ (1902)

Первая в истории научная кинофантастика. За 14 минут земляне успевают долететь до Луны, побить селенитов зонтами и с триумфом вернуться назад.

ПОЛЕТ НА ЛУНУ (1953)

Первый в СССР послевоенный фантастический фильм. Пионеры спасают космонавтов. Панорамы сталинской Москвы, космодром в черте города и сценарий Николая Эрдмана.

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2001 ГОДА (1968)

Культовая фантастика от Стэнли Кубрика. Загадочные черные монолиты перевоспитывают человечество и демонстрируют прообраз iPad.

КОЗЕРОГ-1 (1977)

Все как в «лунном заговоре», но только про Марс. И даже президент на старт не явился (отсутствие Никсона в случае с «Аполлоном-11» вызвало массу подозрений).

АПОЛЛОН-13 (1995)

Слоган фильма: «Хьюстон, у нас проблема». В эпизоде снялся командир реального «Аполлона-13» Джеймс Ловелл, который жмет руку Тому Хэнксу, играющему его самого.

НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ (1997)

Коротышки против мира чистогана. Всех персонажей рисовали по картинкам Генриха Валька — иллюстратора первого (1965) издания книги.

ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ (2004)

Наша псевдодокументалка. От Средневековья до современности, от России до Чили и Полинезии — спецслужбы, заговоры, секретные материалы и загадочные метеориты.

ЛУНА 2112 (2009)

Смешались в кучу клоны и люди... Почти интеллектуальная фантастика от сына Дэвида Боуи — «Человека, который упал на Землю». Про одиночество там тоже есть.

ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО (2012)

Луна и немцы, треш, пародия, политсатира, альтернативная история — самый дорогостоящий фильм в истории Финляндии, прокат в 70 странах мира и сиквел спустя четыре года.

ОНА БЫЛА НЕ ВСЕГДА?

Многие древние авторы — Аристотель, Плутарх, Аполлоний Родосский, Овидий — рассказывают о «временах до Луны». Легенды некоторых племен тоже повествуют о страшной древности, в которой Луны еще не было на небесах, а когда она появилась, начались ужасные катастрофы.

Читайте также: «Черную луну» можно будет увидеть в августе

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Число банков, выдающих образовательные кредиты, увеличилось
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