Ученые назвали правила сохранения здоровья мужчин
Эксперты из итальянского фонда Pro Foundation представили правила сохранения мужского здоровья. Данное руководство содержит рекомендации по правильному питанию и особенностях образа жизни.
В первую очередь, по мнению специалистов, мужчинам стоит избегать стресса, в том числе не думать о работе во время отдыха. Обязательно следует уходить в отпуск, наличие которого очень важно. Тем, кто активно работает, рекомендовали полноценно отдыхать в обеденные перерывы.
В жаркую погоду, увеличивающую риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, следует отдавать предпочтение легкой одежде из хлопка или светлых натуральных волокон, а также носить шляпу. Кроме того, не следует забывать о занятиях спортом, начиная с легкой нагрузки.
Алкоголь оказывает разрушительное воздействие на все системы организма, особенно это актуально для лиц мужского пола старше 60 лет. Следует с осторожностью относиться к употреблению спиртного и сладких газированных напитков.
Одним из главных союзников мужского здоровья является достаточное насыщение водой. В идеале следует пить не менее двух литров жидкости, в том числе не забывать о ней за час перед сном. В рацион стоит добавить сезонные овощи и фрукты в больших количествах. Кроме того, рекомендуется есть жирную рыбу, помидоры, мед и различные морепродукты в умеренных количествах, передает издание «Дни24».
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