Занятия по профилактике и диагностике заболеваний пройдут в поликлиниках Москвы
Врачи проведут для жителей столицы занятия по профилактике инфаркта, борьбе с лишним весом, расскажут об особенностях жизни с бронхиальной астмой и полезных техниках массажа. Они пройдут с 5 по 10 августа.
Бесплатно посетить лекции и занятия, а также получить консультации специалистов можно в рамках акций, которые регулярно проходят в столичных поликлиниках.
Лекция о профилактике инфаркта и его осложнениях состоится в городской поликлинике № 220 на улице Заморенова. Занятие состоится 5 августа, начало в 16:00. Врачи расскажут о факторах риска развития инфаркта и порядке действий в случае сердечного приступа.
Лекция, посвященная современным методикам контроля и снижения веса, пройдет 6 августа в филиале городской клинической больницы имени В.П. Демихова. В ходе мероприятия посетители узнают о факторах развития различных заболеваний, связанных с избыточной массой тела.
Узнать о методах профилактики осложнений сахарного диабета и пройти бесплатное обследование можно будет 7 августа в поликлинике № 201, расположенной в Зеленограде. Приглашаются жители районов Савелки, Матушкино, Старое Крюково и Крюково.
С полным списком мероприятий и поликлиник можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.
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