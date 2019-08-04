Калькулятор бьет «прогрессию»
Эсеры уже не один год носятся с идеей отказа от плоской шкалы налогообложения и перехода к прогрессивной. И не они одни. В прошлом году, накануне президентских выборов было много «пробросов» на сей счет. Предлагались разные варианты. Например, в правительстве обсуждалась возможность просто повысить НДФЛ для всех – с 13 до 15%. Мол, 2% проскочат «незаметно» и не станут поводом ухода в тень. Как выразился тогдашний вице-премьер Аркадий Дворкович, 2% - это не та сумма, из-за которой люди побегут из страны.
В Думе тоже гуляли самые разные инициативы. Так, было предложение установить нулевой налог для тех, кто зарабатывает в год менее 180 тыс. рублей. Для получающих от 180 тысяч до 2,4 млн рублей- сохранить ставку 13%. При доходе от 2,4 млн рублей до 100 млн налог начиналась бы сложная прогрессия со ставками по 30% и даже 70% для сверхдоходов. Один из законопроектов даже был одобрен профильным комитетом.
Однако правительство, оказалось не готово к прогрессивной шкале в принципе. Правительству хватило пенсионной реформы – и реакции на нее общества. Да и президент пока выступает против. И у этого есть свои аргументы.
Во-первых, как показывает опыт всех других стран, прогрессивная шкала бьет в большей мере по среднему классу (который у нас и так сокращается), а вовсе не по богатым. Богатые имеют возможности оптимизировать свои налоги за счет разных схем, а также путем ухода в офшоры, чем они уже сейчас и занимаются. При этом потеря крупных налогоплательщиков в результате обойдется куда дороже, чем сомнительные приобретения от прогрессии в отношении «середнячков».
Во-вторых, администрировать сложную прогрессивную систему будет куда сложнее – и тоже дороже. В-третьих, в России имеется богатый опыт ухода в «тень», и эта тень разрастется еще сильнее. Например, сейчас основные налоги, включая социальные и страховые взносы, поступают в бюджет лишь от 54 млн россиян. Тогда как численность трудоспособного населения приближается к 80 млн. Финансовые потоки, по оценкам экспертов, с которых не платят никаких налогов, могут достигать 12 трлн руб. в год.
Прежде, чем повышать налоговую нагрузку на тех, кто платит все налоги, не лучше ли подумать о том, как сократить число тех, кто не платит совсем? Это была бы настоящая социальная справедливость.
Что касается конкретно законопроекта, который давно предлагают эсеры, то он вроде бы проще. И, теоретически, его легче администрировать, чем более сложную прогрессивную шкалу. Предлагается сохранение ставки в 13% для подавляющего большинства россиян и введение налога в 18% для тех, кто зарабатывает более 24 млн рублей в год, то есть более 2 млн в месяц. При этом также предлагается освободить от НДФЛ самых бедных. Однако в цифрах у эсеров при этом наблюдается такая путаница, что возникают подозрения, что законопроект толком не просчитан, а инициативы эти озвучивают чисто для пиара.
Так, лидер партии Сергей Миронов, в очередной раз на днях продвигая свое предложение, сказал, что число граждан, получающих доходы в более 2 млн рублей в месяц, составляет около 200-300 тыс. человек, и в результате введения для них 18% шкалы бюджет дополнительно получит 600-700 млрд руб. Во-первых, все же 200 или 300 тысяч? Это существенно. Во-вторых, откуда он вообще взял эти цифры? Кроме того, когда весной прошлого года аналогичный законопроект предлагался в Думе от имени фракции, то приводились другие цифры: тогда авторы его прогнозировали, что доходы бюджета от реализации этой меры составят около 200 миллиардов рублей. Откуда теперь взялось еще 400 млрд?
Однако и 200 млрд пока не очень вырисовываются. Так, недавно Росстат подсчитал число людей, которые зарабатывают более 1 млн руб. в месяц. Их оказалось вы России 11,2 тыс. Где еще десятки тысяч, которые насчитал Миронов? Допустим, это предприниматели всех мастей. Которым, напомним, будет проще оптимизировать свои налоги или просто уйти в офшор.
При нехитрых вычислениях можно выяснить, что даже если эти 11,2 тыс. (притом что число «двухмиллионеров» значительно меньше) начнут платить не по ставке 13%, а по 18%, то бюджет получит дополнительно не более 16-17 млрд рублей, но никак не 600 млрд. Если же при этом еще и освободить от НДФЛ самых бедных, то таких в стране 775 тыс., их доход до налогов составляет примерно 11 тысяч рублей в месяц.
Ну и ради чего, спрашивается, затевать всю эту канитель? Если речь о том, чтобы просто помочь бедным, то вот недавно у одного всего лишь полковника-силовика нашли при обыске 12 млрд наличными. Можно их просто раздать. А если таких полковников двое? А если еще больше? А если взяться за генералов?Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»