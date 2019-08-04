Калькулятор бьет «прогрессию»

Партия «Справедливая Россия» снова предлагает ввести прогрессивное налогообложение. Для начала обложить тех, кто зарабатывает в месяц больше 2 млн рублей (24 млн в год) по ставке 18%. А наиболее бедных освободить от подоходного налога вообще. Сулят в обмен повышение социальной справедливости и увеличение доходов бюджета. Поможет ли?

Эсеры уже не один год носятся с идеей отказа от плоской шкалы налогообложения и перехода к прогрессивной. И не они одни. В прошлом году, накануне президентских выборов было много «пробросов» на сей счет. Предлагались разные варианты. Например, в правительстве обсуждалась возможность просто повысить НДФЛ для всех – с 13 до 15%. Мол, 2% проскочат «незаметно» и не станут поводом ухода в тень. Как выразился тогдашний вице-премьер Аркадий Дворкович, 2% - это не та сумма, из-за которой люди побегут из страны.

В Думе тоже гуляли самые разные инициативы. Так, было предложение установить нулевой налог для тех, кто зарабатывает в год менее 180 тыс. рублей. Для получающих от 180 тысяч до 2,4 млн рублей- сохранить ставку 13%. При доходе от 2,4 млн рублей до 100 млн налог начиналась бы сложная прогрессия со ставками по 30% и даже 70% для сверхдоходов. Один из законопроектов даже был одобрен профильным комитетом.

Однако правительство, оказалось не готово к прогрессивной шкале в принципе. Правительству хватило пенсионной реформы – и реакции на нее общества. Да и президент пока выступает против. И у этого есть свои аргументы.

Во-первых, как показывает опыт всех других стран, прогрессивная шкала бьет в большей мере по среднему классу (который у нас и так сокращается), а вовсе не по богатым. Богатые имеют возможности оптимизировать свои налоги за счет разных схем, а также путем ухода в офшоры, чем они уже сейчас и занимаются. При этом потеря крупных налогоплательщиков в результате обойдется куда дороже, чем сомнительные приобретения от прогрессии в отношении «середнячков».

Во-вторых, администрировать сложную прогрессивную систему будет куда сложнее – и тоже дороже. В-третьих, в России имеется богатый опыт ухода в «тень», и эта тень разрастется еще сильнее. Например, сейчас основные налоги, включая социальные и страховые взносы, поступают в бюджет лишь от 54 млн россиян. Тогда как численность трудоспособного населения приближается к 80 млн. Финансовые потоки, по оценкам экспертов, с которых не платят никаких налогов, могут достигать 12 трлн руб. в год.

Прежде, чем повышать налоговую нагрузку на тех, кто платит все налоги, не лучше ли подумать о том, как сократить число тех, кто не платит совсем? Это была бы настоящая социальная справедливость.

Финансовые потоки, по оценкам экспертов, с которых не платят никаких налогов, могут достигать 12 трлн руб. в год Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Что касается конкретно законопроекта, который давно предлагают эсеры, то он вроде бы проще. И, теоретически, его легче администрировать, чем более сложную прогрессивную шкалу. Предлагается сохранение ставки в 13% для подавляющего большинства россиян и введение налога в 18% для тех, кто зарабатывает более 24 млн рублей в год, то есть более 2 млн в месяц. При этом также предлагается освободить от НДФЛ самых бедных. Однако в цифрах у эсеров при этом наблюдается такая путаница, что возникают подозрения, что законопроект толком не просчитан, а инициативы эти озвучивают чисто для пиара.

Так, лидер партии Сергей Миронов, в очередной раз на днях продвигая свое предложение, сказал, что число граждан, получающих доходы в более 2 млн рублей в месяц, составляет около 200-300 тыс. человек, и в результате введения для них 18% шкалы бюджет дополнительно получит 600-700 млрд руб. Во-первых, все же 200 или 300 тысяч? Это существенно. Во-вторых, откуда он вообще взял эти цифры? Кроме того, когда весной прошлого года аналогичный законопроект предлагался в Думе от имени фракции, то приводились другие цифры: тогда авторы его прогнозировали, что доходы бюджета от реализации этой меры составят около 200 миллиардов рублей. Откуда теперь взялось еще 400 млрд?

Однако и 200 млрд пока не очень вырисовываются. Так, недавно Росстат подсчитал число людей, которые зарабатывают более 1 млн руб. в месяц. Их оказалось вы России 11,2 тыс. Где еще десятки тысяч, которые насчитал Миронов? Допустим, это предприниматели всех мастей. Которым, напомним, будет проще оптимизировать свои налоги или просто уйти в офшор.

При нехитрых вычислениях можно выяснить, что даже если эти 11,2 тыс. (притом что число «двухмиллионеров» значительно меньше) начнут платить не по ставке 13%, а по 18%, то бюджет получит дополнительно не более 16-17 млрд рублей, но никак не 600 млрд. Если же при этом еще и освободить от НДФЛ самых бедных, то таких в стране 775 тыс., их доход до налогов составляет примерно 11 тысяч рублей в месяц.

Ну и ради чего, спрашивается, затевать всю эту канитель? Если речь о том, чтобы просто помочь бедным, то вот недавно у одного всего лишь полковника-силовика нашли при обыске 12 млрд наличными. Можно их просто раздать. А если таких полковников двое? А если еще больше? А если взяться за генералов?

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»