Главы торговых палат США и РФ оценили российский сыр
Отдельные виды отечественных сыров по своему качеству не уступают импортным. К такому решению по результатам оценки российских продуктов приняли представители торговых палат РФ и США.
За время, прошедшее с запрета импорта в страну некоторых видов сельхозпродукции, качество отечественного продукта значительно увеличилось, а ассортимент стал разнообразнее. Так, несмотря на то, что французский сыр больше не поставляется в РФ, зарубежные сыровары приезжают и варят здесь тот же продукт. Об этом сказал глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянк, передает РЕН ТВ.
— Качество предложения на рынке молочных продуктов, в частности сыров, на достаточно хорошем уровне, — подчеркнул глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катыркин.
Запрет, являющийся зеркальной мерой, действует до конца 2020 года.
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