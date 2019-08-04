Интересную программу ко Дню физкультуры подготовили для «Московского долголетия»

Парки и центры социальной защиты приглашают участников проекта «Московское долголетие» на концерты, творческие вечера и спортивно-развлекательные мероприятия, посвященные Дню физической культуры. Программу мероприятий с 5 по 11 августа можно найти на официальном портале мэра Москвы.

Так, в районе Западное Дегунино (улица Сусанина, дом 2/1) в понедельник, 5 августа, откроется музыкальная гостиная «Цветок счастья». Здесь можно будет послушать и спеть песни под гитару. Начало мероприятия в 13:20.

А в районе Орехово-Борисово Южное (центр соцзащиты «Орехово», улица Домодедовская, дом 24, корпус 4) 5 августа пройдет праздник двора. В программе — занятия по вокалу, урок по дыхательной гимнастике цигун от тренера Игоря Базыкина и, конечно же, концерт. Начало в 12:00.

В районе Хамовники (улица Тимура Фрунзе, дом 3, строение 4) во вторник, 6 августа, для участников проекта «Московское долголетие» проведут литературную гостиную «Живое слово». На встрече вспомнят творчество Сергея Есенина. Сначала гостям покажут документальный фильм о жизни и творчестве поэта, после чего прозвучат отрывки из произведений Есенина, а также романсы, написанные на его стихи. Литературная гостиная откроется в 14:30.

В Перовском парке (улица Челябинская, дом 56) в среду, 7 августа, пройдет праздник «Урожай успехов «Московского долголетия». Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по зумбе, а также испытать удачу в лотерее. Начало в 14:00.

Дом культуры «Курьяново» (1-я Курьяновская улица, дом 35) в четверг, 8 августа, приглашает на концерт коллектива «Трио». На одной сцене с музыкантами выступят участники проекта «Московское долголетие», которые занимаются в театральных студиях. Концерт начнется в 14:30.

В районе Чертаново Северное (улица Чертановская, дом 1в, корпус 1) в пятницу, 9 августа, спортивным праздником отметят День физкультурника. Помимо конкурсов и соревнований, участников мероприятия ждут занятия по гимнастике цигун и йоге. Начало в 12:00.

День физкультурника отметят и в районе Чертаново Центральное (улица Красного Маяка, дом 4, корпус 5). В честь этого 9 августа объявляется «Здоровой пятницей». Для участников «Московского долголетия» проведут мастер-классы по гимнастике и спортивным танцам. Начало в 9:00.

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