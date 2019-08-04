«Форт Боярд» и День Нептуна: центры социального обслуживания устраивают неделю развлечений
С 5 по 9 августа посетителей территориальных центров социального обслуживания (ТЦСО) ждут концерты, экскурсии, праздники, игры и другие развлечения.
Игра-квест «Форт Боярд» пройдет 5 августа в ТЦСО «Беговой» по адресу: Магистральный переулок, дом 7, корпус 2. Мероприятие начнется в 15:00. Игрокам предстоит разгадать головоломки, загадки и шарады.
6 августа в 16:00 в ТЦСО «Коломенское» (Коломенская набережная, дом 6) пройдут мастер-классы, конкурсы и концерт в честь Дня Нептуна.
В ТЦСО «Бескудниково» (филиал «Дмитровский») 7 августа в 13:30 певица, лауреат творческих конкурсов и участница телепроекта «Минута славы» Светлана Обухова исполнит шлягеры 1980-х годов, романсы, а также произведения собственного сочинения.
Конкурс на знание текстов песен на английском языке проведут в ТЦСО «Южнопортовый» (3-я Карачаровская улица, дом 9, корпус 3) 7 августа. Мероприятие начнется в 14:30. Конкурсанты покажут свое владение иностранным языком, умение быстро и безошибочно перевести слова песен на русский язык, а также попрактикуются в общении с другими участниками.
Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград» (город Зеленоград, корпус 1426) 7 августа проведет детский праздник «Космический футбол». С 16:30 ребята смогут не только поиграть в футбол, но и потанцевать или разыграть сценки.
ТЦСО «Зюзино» (филиал «Черемушки») приглашает 8 августа в 15:00 на экскурсию по музею-квартире Пушкина. А 9 августа в 10:30 в ТЦСО «Зеленоградский» (город Зеленоград, корпус 205а) пройдет занятие по музыкотерапии.
Кроме того, 9 августа в 13:30 ТЦСО «Беговой» (филиал «Аэропорт», улица Черняховского, дом 14) приглашает всех желающих отпраздновать День физкультурника. Гостей ждет зарядка и физические упражнения под руководством профессиональных тренеров, сообщает сайт мэра Москвы.
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