Актер Виктор Добронравов показал, как изменились члены его семьи за 22 года
Актер Виктор Добронравов опубликовал на своей официальной странице в сети Instagram новый снимок. На нем 36-летний артист показал коллаж из нескольких фотографий, между которыми прошло 22 года.
На снимке глава семейства Федор Добронравов обнимает за плечи своего юного сына Виктора, а тот — маленького брата Ивана. Актерская династия повторила снимок спустя более чем два десятилетия.
За прошедшие годы все три члена актерской династии отрастили усы. Снимок был сделан в соответствии с популярной в Сети традицией публикации фотографий «было — стало».
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