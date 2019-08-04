Дмитрий Шепелев удивил фанатов своим отношением к матери

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в социальной сети Instagram фотографии своей мамы.

36-летний Дмитрий Шепелев недавно рассказал подписчикам, как разыграл маму Наталью Александровну. Женщина потеряла багаж, но Дмитрию удалось отыскать мамин чемодан.

Затем он подменил чемодан на пустой, перевесив на него бирки из аэропорта, и написал маме СМС-сообщение, что чемодан вернули.

Подписчики отреагировали на рассказ по-разному. Кто-то посмеялся, а кто-то посоветовал над пожилой мамой так не шутить. Очень многие написали в адрес Натальи Александровны добрые слова, и Шепелев не смог оставить это без внимания.

— В продолжение поста о том, как я разыграл маму, хочу сказать вам спасибо за восторженные слова о ней, — пишет Дмитрий под новым постом.

Он также отметил, что его мама достойна комплиментов: она очень молода, влюблена в жизнь и, конечно, красива.

— Не могу понять, почему-то в этом декабре ей исполнится 60. Цифры отдельно, а мама отдельно, — признается Шепелев.

Поклонники Дмитрия бурно отреагировали на новый пост. Фанаты засыпали комплиментами Наталью Александровну, а также самого Шепелева за хорошее отношение к маме.

«Надеюсь, когда мне будет 60, мой сын тоже будет отзываться обо мне с большим уважением и любовью! Дима, вы молодец!» — написала одна из поклонниц телеведущего.

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