Дмитрий Шепелев удивил фанатов своим отношением к матери

Мамочка прилетела в гости. Все хорошо, только в аэропорту потеряли ее чемодан, но вскоре пообещали доставить. Я отдал ей свой свитер, рубашку, наскребли всем миром шорты, футболки, купальник. В магазин идти отказывается - «Зачем, если завтра обещали привезти?!» День прошел, второй, третий - не везут чемодан. Подшучиваю над ней. «Иди, говорю, Платон, надень свежие трусы и майку. Это как раз то, что не может сделать твоя бабушка». Час назад доставили наконец! Мама на пляже. Решил ее разыграть. Положил ей в комнату другой чемодан, перевесил на него бирки из аэропорта, а ее настоящий спрятал. Написал сообщение, что багаж привезли, но немного не похож на ее, спросил, новый у нее чемодан что ли? Расскажу потом, купилась она или нет. Кстати, кто терял чемодан? Как прожить с одной футболкой три дня?