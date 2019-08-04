Принц Чарльз может принять участие в съемках новой части бондианы
Наследник британского престола принц Чарльз может сняться в 25-м фильме об агенте 007 Джеймсе Бонде.
Принц уже приезжал на съемочную площадку и встречался с исполнителем главной роли Дэниелом Крэйгом. Однако источники в киноиндустрии уверены, что любая роль Чарльза в фильме, даже эпизодическая и мимолетная, будет до последнего момента держаться в секрете.
— Однако если он откажется, то продюсеры могут обратить свое внимание на принца Гарри и принца Уильяма, — цитирует источник The Sun.
Чарльз может стать вторым членом королевской семьи, принявшим участие в бондиане. Ранее королева Елизавета II снялась в ролике к Олимпиаде в Лондоне, в котором Дэниел Крэйг в роли Бонда увозит ее на вертолете из Букингемского дворца на церемонию открытия Игр. За эту роль королева получила «Золотую маску».
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