Как отличить юриста от афериста

В Москве на сегодняшний день развелось слишком много псевдоюристов, которые готовы решить все вопросы быстро и за большие деньги. Чтобы не пострадать от рук аферистов, необходимо подходить к вопросу выбора юриста очень внимательно и настороженно.

Во-первых, не стоит обращаться к юристам по объявлению. К хорошим специалистам обычно большая очередь, поэтому ищите тех, кому доверяют люди — желательно уже проверенных адвокатов.

Сейчас существует очень много юридических компаний с громкими названиями, к примеру, «Департамент социальных ресурсов», «Центр юридической поддержки граждан» и т.д. Все это всего лишь общества с ограниченной ответственностью. Квалифицированные юристы работают в коллегиях адвокатов, входящих в адвокатскую палату соответственно. В таких серьезных организациях юристы очень дорожат своей репутацией, так как за любую провинность их могут лишить адвокатского удостоверения.

Крупные специалисты преподают в вузах и работают в научных институтах. Поэтому в особо сложных случаях необходимо обращаться к юристам, имеющим ученые степени и труды по узкому направлению.

Что касается оплаты, закон об адвокатуре не содержит ограничений по размерам гонораров. Но все должно быть регламентировано. Лучшим вариантом для клиента и адвоката является сдельная оплата по факту оказания услуги. Мой вам совет: никогда не платите всю сумму сразу — назад вы ее вряд ли когда-либо получите.

Лучшим вариантом для клиента и адвоката является сдельная оплата по факту оказания услуги Фото: кадр из фильма «Афера Томаса Крауна»

Конечно, предварительно, перед тем как что-то кому-то заплатить, необходимо заключить договор на оказание услуг, в котором будут прописаны все детали. Одними из основных пунктов договора являются «стадия рассмотрения дела» и «наименование оказываемой юридической услуги». Здесь же должен быть прописан размер гонорара и условия оплаты. Важно: ни в одном договоре на юридические услуги вы не встретите гарантию результата.

Хорошие юристы никогда не гарантируют, что все завершится успешно. Юрист оценивает ситуацию, предлагает варианты решения и помогает выбрать правильный. Он оказывает юридическую поддержку.

Если адвокат говорит о своих связях «на самом верху», среди влиятельных чиновников — это признак мошенника. Жулики в основном дают пустые, ничем не подтвержденные обещания. Поэтому, если вам обещают решить все быстро и без проблем — это признак мошенника.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»