Центры притяжения

За семь лет городской бюджет выделил 350 миллиардов рублей на развитие Троицкого и Новомосковского округов.

На эти средства построили восемь станций метро, новые дороги, объекты социальной и инженерной инфраструктуры. Всего же в градостроительное развитие новых округов вложено порядка 1,3 триллиона рублей.

Самые молодые округа уже стали полноценной частью Москвы. Помимо необходимой инфраструктуры, здесь будут и уникальные проекты, среди них — горнолыжные спуски. Один из инвесторов уже подтвердил свое намерение реализовать такой проект. Город тоже вложится в рекреационные зоны.

Так, на первом этапе инфраструктуру создадим за счет городского бюджета. А уже потом на площадку может прийти инвестор, который построит вокруг склона все необходимые объекты рекреации: гостиницу, рестораны и другое. И такие объекты, как горнолыжные базы со спусками, могут стать хорошими драйверами развития для присоединенных территорий.

Первый горнолыжный спуск появится недалеко от станции метро «Прокшино». Горка поменьше появится рядом с Красной Пахрой. Там практически создан парк, проект реализовали за счет городского бюджета. Третий горнолыжный комплекс будет самым крупным, он разместится неподалеку от Центральной кольцевой автодороги и Варшавского шоссе. Как раз самый большой объем грунта потратят именно на создание этого комплекса.

Станция метро «Филатов луг» в Новой Москве Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Инвестор уже приступил к созданию первого такого комплекса. Два других пока находятся в стадии проектирования. На это уйдет вторая половина этого и начало следующего года.

Кроме того, среди мегапроектов Новой Москвы — образовательный кластер на территории административно-делового центра «Коммунарка». Мы начнем строить его за счет города, а затем предлагать ряду столичных вузов переехать на новые территории. Освободившиеся в исторической части Москвы здания город возьмет в оборот.

Таким образом мы сможем компенсировать затраты на строительство новых кампусов. Так мы получим еще один крупный инфраструктурный проект, который станет драйвером развития Коммунарки. Еще более масштабным проектом может стать создание филиала особой экономической зоны.

Земельные участки для высокотехнологичных предприятий уже подыскиваются. В основном рассматриваются земельные участки вдоль Центральной кольцевой автодороги. Хорошая транспортная доступность будет на руку инвесторам. В Новой Москве есть уже ряд реализованных проектов, которые стали драйверами развития, но экономическую мощь присоединенных территорий мы продолжим наращивать.

Планируется, что к 2035 году вложения в развитие присоединенных территорий составят 7 триллионов рублей, причем львиная доля средств придется на инвесторов.

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