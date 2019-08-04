Столичные десантники отметили профессиональный праздник
2 августа в столице отметили сразу два праздника: День Воздушно-десантных войск и Ильин день.
Накануне праздника ветераны возложили цветы к мемориалам погибших бойцов ВДВ. Главными центрами для гуляний, по традиции, стали Парк Горького, Выставка достижений народного хозяйства, «Сокольники» и Парк Победы на Поклонной горе.
— Для детей мы организовали специальную интерактивную программу «Воздушный десант», — рассказали в информационном центре столичного Музея Победы. — Все желающие могли подняться на борт самолета Ан-12 и попробовать себя в роли пилота и радиста, а затем научиться десантироваться.
Несмотря на пасмурную погоду, не обошлось и без традиционных для Дня ВДВ купаний в фонтанах. Впрочем, по словам представителей столичной полиции, никаких серьезных нарушений в Москве во время празднования не зафиксировали.
А на Красной площади прошел духовно-патриотический праздник «Ильин день», участники которого прошли крестным ходом от храма Ильи Пророка к Лобному месту.
Напомним, что 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа на парашютах было десантировано первое подразделение. Именно эта дата считается днем рождения ВДВ.
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