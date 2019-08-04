«Локобол-2019»: как прошел детский фестиваль футбола в Москве

«Локобол» — соревнования, которые проходят абсолютно во всех субъектах Российской Федерации. Путь к суперфиналу с региональных этапов начинали почти три тысячи команд, но до главного матча добрались лучшие из них.

К отечественным командам в суперфинале присоединились зарубежные футбольные академии. Против россиян сыграли белградский «Партизан», который известен как кузница футбольных звезд, и латвийский «Даугавпилс».

— Интересно посмотреть, как наши юные футболисты выглядят в матчах против игроков лучших академий мира, — рассказал «ВМ» президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. — Это важно и для тренеров, чтобы оценить, в правильном ли направлении мы развиваемся. И, конечно, самим ребятам интересно пообщаться со сверстниками из других стран.

На трибунах за футболистов переживали преданные болельщики. Здесь и родители, и друзья, и просто зрители. Пока одни выкрикивали речовки и размахивали флагами, другие делали пометки в своих записных книжках. Традиционно на «Локобол» приезжают футбольные рекрутеры, дабы среди десятков ребятишек найти потенциальную спортивную звезду.

Игроки сборной «Локобол-РЖД» (слева направо) Рафаэль Гафьятулин и Иван Туляй Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

— «Локомотив» рассматривает турнир как возможность отыскать для себя новых игроков, — отметил на церемонии открытия генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе. — На протяжении всего соревнования наши скауты ездили по городам, где проходили отборы. Искренне надеемся, что в недалеком будущем ряды нашей академии пополнятся за счет тех, кто выступает на этом состязании.

Такой подход дополнительно мотивирует игроков: юным спортсменам хотелось получить шанс «попасть на карандаш» больших футбольных клубов. Турнирные группы — «станции» — были названы в честь прославленных игроков и тренеров «Локомотива». Игры проходили среди команд как юношей, так и девушек.

В женской части турнира блистала команда столичной академии «Чертаново» — победительница соревнований трех последних лет. До финала московские спортсменки добрались и в этот раз, но заняли второе место, уступив «Буревестнику» из Екатеринбурга со счетом 0:2.

В мужской сетке единственный участник суперфинала из Москвы «Локомотив» не сумел добраться до финала. В решающем матче сошлись «Локобол» — РЖД», составленная из лучших игроков предварительных турниров, и барнаульское «Динамо». Сборной удалось занять первое место.

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