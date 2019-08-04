Почему упаковки товара уменьшаются

С 2012 по 2018 год производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20 процентов в зависимости от категории.

Такой вывод сделали аналитики компании GfK Rus, изучив покупки 20 тысяч домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются от стандартного литра или килограмма. При этом, по данным исследования, чаще всего производители, уменьшая вес или объем единицы продукта, лишь незначительно снижают его стоимость или вовсе сохраняют прежней.

Так, например, молоко уже много лет в рознице продается в упаковках 920–985 мл, соки — по 900 мл, шоколадки — по 90–95 граммов, крупы — по 900 граммов и т.д.

— Уменьшать упаковку производители стали еще после кризиса 2008–2009 годов, чтобы избежать резкого повышения цен, — рассказала вице-президент Danone в России и СНГ Марина Балабанова. По ее словам, разница в 30–50 мл для потребителя несущественна, а к повышению цены потребитель крайне чувствителен, из-за чего продажи могут снижаться.

Как пояснил гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов, причина уменьшения объемов упаковок — снижение реальных доходов населения.

— В результате производители вынуждены искать новые форматы упаковок. Так, например, многие стали предлагать не классический литр и не 930 мл, а экономичную упаковку объемом значительно больше литра, которая как раз помогает покупателю приобрести продукт по более низкой цене — в пересчете на литр, — пояснил Белов.

Как поясняют эксперты, себестоимость продуктов в последние годы постоянно увеличивается. Дело в том, что дорожает электричество. Только в прошлом году на 10 процентов подорожал бензин. Растет цена кормов, упаковки и вообще практически всего, что участвует в процессе производства.

Маркетолог Дмитрий Сендеров рассказал, что во всем мире распространен термин «шринкфляция», или «ужимание».

— Это когда компании, стремясь увеличить прибыль либо не повышать цену, уменьшают объем товара в упаковке, — пояснил эксперт. — Сегодня, покупая мюсли, крупы или, скажем, конфеты, можно убедиться, что они занимают всего 40–60 процентов от упаковки. Люди — существа эмоциональные. Они видят большую упаковку, берут, а продукта там мало!

Эксперт советует: покупая товар, всегда смотрите, сколько именно в нем непосредственно продукта. Второй совет: покупайте все, что можно, на развес. Тогда вы заплатите не за большую упаковку, а непосредственно за нужный вам продукт.

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