Баскетболу есть куда расти

Практически любой вид спорта в России неприбыльный, пока на этом не научились зарабатывать.

У нас перед глазами есть успешные проекты из Европы и Америки, но нужно понимать, что у нас никогда не будет полностью так, как у них. Мы должны брать лучшие практики и адаптировать их под свою историю. У нас большое влияние на спорт оказывает государство, он стал некоей социальной программой развития подрастающего поколения и поддержания здорового образа жизни. Но нужно пробовать ставить спорт и на коммерческие рельсы, примеры этого в стране уже есть.

Москву, безусловно, можно назвать баскетбольным городом. Столица в плане результатов лидирует в нашей стране. Здесь у детских команд гораздо больше возможностей соревноваться между собой, проводится большое количество турниров.

В Москве, помимо классического баскетбола, развиваются и другие направления. Строится масса площадок для уличного баскетбола 3x3. Эта разновидность игры уже стала олимпийским видом спорта, и за последние пару лет мы проделали огромную работу для его продвижения по стране. На сегодняшний день мы в 3x3 — мировые лидеры. Благодаря развитию инфраструктуры прийти на площадку и поиграть в баскетбол стало гораздо легче. И те, кто еще не стал профессионалом, но хотят расти в мастерстве, могут собираться в любительские команды и выступать во внутригородских и межрегиональных лигах.

Детская школа баскетбола клуба «ЦСКА» Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Популяризации помогают и внебаскетбольные истории. Например, фильм «Движение вверх», который вышел на экраны в 2018 году, стал для многих стимулом узнать больше об этом спорте. Зрители начали искать ближайшую площадку, интересоваться, где можно заниматься и как записать ребенка в спортивную школу.

Конечно, нельзя сказать, что вышел фильм и у нас тут же появилась россыпь новых баскетбольных звезд. На это нужно время. Мальчик или девочка посмотрели «Движение вверх» в 9–10 лет, пошли в секцию, с годами они будут расти в мастерстве. Через некоторое время мы можем рассчитывать на появление ярких талантливых баскетболистов.

За последние годы удалось выстроить систему, которая в будущем должна дать первые плоды. Четыре года назад мы сконцентрировались на сборных двух самых молодых на тот момент возрастов и дали им возможность участвовать в максимальном количестве турниров. Как результат, в 2019 году они показали хорошую игру на юношеском чемпионате мира. Думаю, что из этой команды человек восемь смогут заиграть на самом высоком уровне.

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