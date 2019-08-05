Ортопед раскрыла секреты выбора беговых кроссовок
Ортопед центра спортивной медицины при университете штата Пенсильвания Кристина Роу-Бауэр рассказала, как правильно выбрать спортивную обувь для пробежек, чтобы не навредить своим ногам.
Медик советует начинающим бегунам, а также опытным спортсменам с травмами проконсультироваться с ортопедом. Для полноты картины помимо осмотра рекомендуется показать врачу свою старую беговую обувь: по характеру износа специалист определит, имеются ли какие-то проблемы, которые нужно скорректировать с помощью супинаторов.
При подборе кроссовок следует учесть не только строение стопы, но и характер тренировок, а также тип местности. Покупать обувь следует только после тщательной примерки, желательно пробежаться в ней по магазину или снаружи, если это позволяет торговая политика.
Отправляться за новыми кроссовками лучше во второй половине дня, поскольку к этому времени ноги несколько отекают. Для примерки наденьте носки, в которых собираетесь бегать.
Следует учесть, что кроссовки одного размера у разных производителей могут отличаться, цитирует специалиста Medical Express.
Ранее эксперты рассказали, какую обувь нужно выбирать для занятий спортом.
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