Богучанский могильник раскроет археологам тайны древних жителей Сибири
Пресс-служба Сибирского федерального университета подтвердила обнаружение в Богучанском районе Красноярского края захоронения, которое датируется пятым веком нашей эры. Археологи полагают, что изучение могильника и содержащихся в нем артефактов поможет узнать много нового о древних жителях региона.
Как отмечает старший научный сотрудник Лаборатории археологии, этнографии и истории Сибири Гуманитарного института Сибирского федерального университета Полина Сенотрусова, захоронение является археологическим памятником, который «открывает нам сложность обрядов населявших эту местность народов».
Помимо информации о самом обряде захоронения могильник расскажет о культуре и образе жизни людей того периода благодаря предметам, найденным как внутри него, так и в его окрестностях. Археологи нашли свыше двух тысяч артефактов, включая бусы, наконечники оружия, черепки посуды.
Чтобы определить, кого именно похоронили в данном могильнике, часть генетического материала отправят на исследование китайским коллегам, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сибирского федерального университета.
Ранее в столичном Департаменте культурного наследия состоялся показ археологических находок. Все предметы были обнаружены вблизи улицы Сретенка.
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