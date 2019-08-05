Экотропа с зонами отдыха появится в парке «Филатов луг»

Экологическая тропа появится в московском парке «Филатов луг», где горожане смогут уединиться с природой.

Там, где раньше были неорганизованные места отдыха и развлечений и совсем не было освещения, будет чистый и современный районный парк.

В данный момент специалисты создают каркас будущего маршрута для прогулок. Длина, так называемой экологической тропинки, составит около двух киллометров. На ней появится 16 зон отдыха, которые в общем займут от 50 до 125 квадратных метров площади парка. Их замостят досками из хвойных пород деревьев.

— Изюминкой этого прогулочного маршрута и площадок для отдыха станут разнообразные перголы. Их обустроят в стиле лесного полога, а некоторые элементы будут имитировать ветви деревьев. Здесь появятся угловые перголы с садовыми качелями и со встроенными лавочками, а также арочные перголы, — уточнили в Департаменте капитального ремонта Москвы.

Экотропа будет освещенной по всему периметру, что позволит гулять по ней в любое время суток. Свет специально адаптируют под комфортное существование обитающих в парке животных, — он будет мягким и спокойным.

Известно, что проект направлен на сохранение природы внутри города в непосредственном контакте с инфраструктурой «Филатова луга». Завершить работы планируют до конца этого года. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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