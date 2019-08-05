Горожан обучат фехтованию и рисованию на песке в столичных парках

Множество вариантов интересного летнего времяпровождения появилось в Москве. Например жители столицы могут научиться фехтовать на световых мечах и рисовать песком.

Так, необычно провести выходные с семьей можно в Филевском парке, где всех желающих приглашают в школу саберфайтинга. Ее гости могут поучаствовать в поединке, который проходит в стиле киносаги «Звездные войны». Тренеры, которые работали в Голливуде и снимались в батальных сценах битв отеченственных фильмов, таких, как «Золотая Орда», «Викинг», «Легенда о Коловрате», объяснят, как правильно обращаться со световым мечом.

А тем, кто желает обучиться классическому фехтованию, предлагается посетить площадку «Колизей» в парке «Северное Тушино». Там все желающие смогут обучиться владению казачьим оружием — шашкой. Поучаствовать могут все, кому уже исполнилось 18 лет.

Те кто совершенолетия еще не достиг может прийти на занятия по песочной анимации. Детей научат делать рисунки в песочнице с плоской поверхностью. А ребят постарше — создавать настоящие мультфильмы на специальных световых столах.

Кроме того, этим летом будут открыты бесплатные курсы изучения иностранных языков в Парке Горького. А любителям спорта — заняться фитнесом в Нескучном саду.

В «Зарядье» и «Сокольниках» до конца лета два раза в неделю проводят бесплатные двухчасовые мастер-классы по спортивным танцам. Помимо этого москвичи смогут стать зрителями выступлений именитых мастеров буги-вуги и акробатического рок-н-ролла.

Узнать подробнее о местах полезного и интересного времяпровождения можно на официальном сайте мэра Москвы.

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