Хиросима — убийство или гуманизм?...

6 августа 1945 года на японский город Хиросима была сброшена атомная бомба. Это первый случай применения ядерного оружия в истории человечества. Бомбардировщиком В-29 управлял личный пилот президента Эйзенхауэра и лучший летчик американских ВВС Пол Тиббетс. Он отличался завидным здоровьем и прожил 92 года. Вспоминая главное дело своей жизни, полковник говорил: «Я горжусь тем, что спланировал идеальную операцию. Я сплю спокойно каждую ночь».

До сих пор вопрос целесообразности применения ядерного оружия против Японии остается предметом непримиримых споров. Сторонники удара говорят, что психологически запугав Японию, Америка избежала гораздо больших потерь. Не только своих, но и жертв у неприятеля, ведь до ударов (9 августа был уничтожен Нагасаки) Япония отвергала ультиматумы. Противники напоминают об этической стороне массового истребления мирного населения. Историки отмечают: капитуляция Японии последовала не только после ядерных ударов, но и после вступления в войну СССР, на мирное посредничество которого сохранялась последняя надежда.

Конечно, психологическое воздействие президент Трумэн хотел оказать не только на Японию, но и на СССР, послевоенное противостояние с которым было очевидным. На Потсдамской конференции в июле 1945 года президент Трумэн сказал Сталину о том, что США обзавелись новым оружием невиданной разрушительной силы. Сталин бровью не повел, из чего собеседник сделал вывод, что советский лидер ничего не понял. После заседания Сталин сказал Молотову: «Надо передать Курчатову, чтобы он ускорил работу».

В феврале 1945 года авиация союзников подвергла бомбардировке немецкий Дрезден. Погибло 200 тысяч человек. Массовое убийство гражданского населения во время Второй мировой войны было для авиации США рядовым явлением. Не надо выдумывать, никакой этической проблемы в ядерной атаке не было. Бомба «Малыш» к тому же была слабенькая — всего 18 килотонн. Непосредственно от взрыва погибло 80 тысяч человек. К концу года от лучевой болезни — 170 тысяч. Через 5 лет — 200 тысяч. Это совпадает с общими потерями Америки в войне с Японией.

Япония. Хиросима. Мемориальный парк Мира Фото: Фотохроника ТАСС

Полковник Пол Тиббетс был не лишен сентиментальности и назвал самолет именем любимой мамы. В 1976 году в Техасе он организовал красочное шоу с инсценировкой героического полета с имитацией ядерного гриба. Успех у шоу был ошеломительный. Впрочем, после отставки полковнику Тиббетсу из-за протестов не удалось получить пост военного атташе США ни в одной стране. Что касается президента Трумэна, то биографы пишут, что он до конца жизни считал это решение правильным и был уверен, что США никогда не попросят у Японии прощения. Он прав — не попросили.

Уже в 1949 году СССР, обогнав все американские прогнозы, испытал свою первую атомную бомбу. Еще через 10 лет академик Сахаров создал бомбу, которой Хрущев пугал Америку, назвав ее кузькина мать. Снаряд был в 5 тысяч раз сильнее «Малыша», испытали его на безлюдных просторах Арктики. Ядерный паритет привел к тому, что после Японии атомная бомба больше не применялась, а мировые лидеры стремятся не вступать в прямой конфликт.

История атомной эры хранит множество загадок. Мог ли Гитлер сделать атомную бомбу? Если бы СССР опоздал со своей бомбой, продолжала бы Америка множить Хиросимы? Как изменился бы мир, если бы атомное оружие было только у одной страны? А если бы его, как призывают сторонники атомного разоружения, не было вовсе? Сделал ли бы бомбу СССР, если бы не вышло у США? А если бы сделал первым, то случилась бы советская Хиросима? Эти вопросы носят не абстрактный характер, они принципиальны для политики будущего.

Что касается несчастной Хиросимы, то, так мне кажется, адвокаты ядерного удара отводят ей роль сакральной жертвы. Но мирные жители Хиросимы не давали согласия на жертвоприношение и о «ядерном обряде» не ведали. И как тогда назвать жреца — убийцей или гуманистом?

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