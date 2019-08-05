Кубок мэра Москвы по хоккею будет разыгран с 22 по 25 августа
Во Дворце спорта «Мегаспорт» с 22 по 25 августа состоится Кубок мэра Москвы по хоккею, традиционно предшествующий началу чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Турнир состоится уже 12-й раз.
За победу будут бороться четыре команды: московские «Динамо»», «Спартак» и ЦСКА, а также подмосковный «Витязь». Они сыграют друг против друга по одному матчу. Места будут распределены в зависимости от количества набранных командами очков.
На лед в составах команд в этом году выйдут 12 олимпийских чемпионов. Одним из ярких событий станет возвращение на тренерский мостик Олега Знарка в составе столичного «Спартака».
В дни матчей столичным департаментом спорта будут организованы развлекательные мероприятия. Главное нововведение — образовательная программа, рассчитанная на юных болельщиков. Во время наблюдения за матчем они смогут услышать профессиональные комментарии хоккейного эксперта с помощью наушников, которые выдадут перед началом матча.
С полным расписанием матчей можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.
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